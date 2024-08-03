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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Kuzkun'un ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Kuzkun'un ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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