Dolar
39.13
Euro
44.57
Altın
3,353.27
ETH/USDT
2,613.00
BTC/USDT
105,980.00
BIST 100
9,277.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Abdullah Özkul  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Trump, Putin, Zelenskiy) Üç liderin güvendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında başka bir isim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde atık yığınları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu toplandı

10. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

DEM Parti heyetinden, AK Parti heyetine Meclis'te ziyaret

DEM Parti heyetinden, AK Parti heyetine Meclis'te ziyaret
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a ziyarette bulunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet