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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti. -VTR- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için memleketi Kütahya'da cenaze töreni düzenleniyor.
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Mehmet Tosun  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı

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