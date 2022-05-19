Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.