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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşisi’nde gençlerle bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı münasebetiyle eşi Günay Kut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Andaç Hongur Erpehlivan   | 02.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un eşine taziye telefonu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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