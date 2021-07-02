Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un eşine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı kültür tarihçisi Turgut Kut'un vefatı münasebetiyle eşi Günay Kut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Turgut Kut'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.