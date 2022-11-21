Dolar
18.62
Euro
19.23
Altın
1,752.53
ETH/USDT
1,142.90
BTC/USDT
16,257.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sefa Mutlu   | 21.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk medyasından Hıncal Uluç geçti
Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Gazeteci yazar Hıncal Uluç hayatını kaybetti
Bakan Yanık: Türkiye Çocuk Araştırması, Nisan 2023 itibarıyla TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak

Benzer haberler

Türk medyasından Hıncal Uluç geçti

Türk medyasından Hıncal Uluç geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı

Gazeteci yazar Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' emrini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' emrini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet