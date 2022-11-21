Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 20, 2022