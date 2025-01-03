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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaan Bozdoğan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Tayfur için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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