Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporculara teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarışan milli sporculara, gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki tarihî başarılarıyla ülkemizin gururu olan millî sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/OF1Qk48YDV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2025
Erdoğan'ın paylaşımında, şampiyonada derece alan kadın sporcuların isimleri ve fotoğraflarına da yer verildi.