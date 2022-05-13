Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan için taziye paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'a Allah'tan rahmet, BAE halkına başsağlığı diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 13, 2022
Merhuma Allah’tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum.