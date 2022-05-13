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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan için taziye paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'a Allah'tan rahmet, BAE halkına başsağlığı diledi.

Kaan Bozdoğan   | 13.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayed El Nahyan için taziye paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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