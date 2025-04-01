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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

İrem Demir  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece vefat haberini üzülerek aldığımız, AK Parti'mizin Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi, kadim yol arkadaşımız, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Burhan Abiş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Merhum Burhan ağabeyimizin ailesine sabrıcemil, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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