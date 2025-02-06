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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Adıyaman BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesine ve esnafa ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesi ile Turgut Reis Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde esnafa ziyarette bulundu.

Utku Şimşek, Mümin Altaş, Merve Yıldızalp, Ali Gazel, Emre Ilıkan  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Adıyaman BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesine ve esnafa ziyaret

Adıyaman/Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'daki anma töreninin ardından, Turgut Reis Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde esnafı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, depremzedeler için inşa edilen BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'de yaşayan Abdullah Karakuş ve Mukaddes Karakuş çiftini ziyaretinde Erdoğan, aile üyeleriyle sohbet etti.

Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da inşa ettiği 349 konuta hak sahipleri yerleşti.

Yeni konutlarına kavuşan depremzede aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine konuk olduğu afetzedelerden 3 çocuk babası 52 yaşındaki Abdullah Karakuş, AA muhabirine, yeni evlerine yaklaşık 7 ay önce yerleştiklerini söyledi.

Yaşadıkları 4 katlı apartmanın depremlerde yıkıldığını anlatan Karakuş, şunlar kaydetti:

"Depremin ilk 3 günü dışarda kaldık. İmkanlar onu gerektirdi. Bir müddet köyde yaşadık. İlk önce çadır, ardından konteynerde kaldık. Devletimiz her konuda bize destek verdi. Depremin üzerinden iki yıl geçmeden kalıcı konutlarımıza yerleştik. Bugün de Cumhurbaşkanı'mız bizi ziyaret etti. Misafirimiz oldu, çayımızı, kahvemizi içti. Devletimizden, Baykar'dan Allah razı olsun."

"Çocuklarımızla birkaç gün dışarıda kaldık"

Mukaddes Karakuş da depremde zor günler yaşadıklarını ifade etti.

Karakuş, "Çocuklarımızla birkaç gün dışarıda kaldık. Depremin ilk günü hiç bitmiyordu. Çok uzun bir gece yaşadık. Adımıza konteyner çıktığında çok sevinmiştik. Evimize yerleştik, çok güzel, çok memnunuz. Depreme dayanıklı. Kendimizi güvende hissediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Her zaman yanımızdaydı. Destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

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