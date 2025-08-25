Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Betül Bilsel  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Ankara

NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum."

