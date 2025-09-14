Dolar
Teknoloji

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisindeki büyük atılımı, enerji teknolojileri alanına da taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde başarılan büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacaklarını bildirdi.

Mümin Altaş  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisindeki büyük atılımı, enerji teknolojileri alanına da taşıyacağız

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "yerli nükleer reaktör geliştirilmesi" çağrısının hayırlı olmasını diledi.

Orta Vadeli Program'da "enerji" başlığının stratejik önemde olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi cari açığımızı azaltarak, makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor. Üretim yapımızda katma değeri yükseltmeye kararlıyız. Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız."

