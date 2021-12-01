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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed ve Cezayir Büyükelçisi Mımounı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mehmet Tosun   | 01.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Letsatsı-Duba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mohamed, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mohamed'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cezayir Büyükelçisi Mımounı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mımounı, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mımounı'nın beraberindeki bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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