Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyükelçilerden güven mektubu
Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Letsatsı-Duba, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed ve Cezayir Büyükelçisi Mımounı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Letsatsı-Duba, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Letsatsı-Duba'nın beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Yacoub Hassan Mohamed'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mohamed, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mohamed'in beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cezayir Büyükelçisi Mımounı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Büyükelçisi Sofıanne Mımounı'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Mımounı, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mımounı'nın beraberindeki bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.