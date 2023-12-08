Dolar
28.99
Euro
31.29
Altın
2,030.33
ETH/USDT
2,354.10
BTC/USDT
43,250.00
BIST 100
7,954.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazından çıkan Filistinlilere müdahale ediyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayet olumlu atmosferde geçen ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarında öne çıkan konular şöyle:

- "(Türkiye-Yunanistan) İki ülke, üçüncü tarafların müdahalesine ihtiyaç duymadan sorunlarını suhuletle çözebilecek birikime, tecrübeye ve iradeye sahiptir."

- "İş birliğimizi tüm alanlarda geliştirmenin gayreti içindeyiz. Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz."

-"Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadığı gibi, haklarımızı çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Kaldı ki Doğu Akdeniz’de kapsayıcı, adil paylaşım mümkündür."

-"Miçotakis'e sizi Filistin’in yanında görmek isterdik, keşke çekimser olanların arasında kalmasaydınız dedim. Bizim görevimiz doğruyu hatırlatmak."

-"İsrail, devlet terörü estiriyor. Nerede Batı, Amerika? Ortada bu gerçekler varken, 17 bine yakın insan öldürülmüşken biz bunları nasıl tasvip edelim?"

-"ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa kendisiyle görüşüp konuşuruz."

-"Filistin’in kazanacağına inancımız tamdır. Filistin’in kazanması demek dünya barışının kazanması, insan haklarına bağlılığın yeniden tesisi demektir."

- "(İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ABD'ye) NATO'da iki müttefiksek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı üzerine düşeni yap, Meclis'imiz gereken kararı alır."

-"(Fransa'nın Ermenistan'a zırhlı personel taşıyıcı göndermesi) Bu sadece tahriktir. Fransa şunu bilmeli Ermenistan'a iyilik yapmıyor, aksine kötülük yapıyor."

- "Yakalanan barış fırsatını değerlendirmesi ve yanlış yönlendiren ülkelerin tuzağına düşmemesi Ermenistan’ın çıkarına olur."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Ada'dan çekilirse Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini söyledi
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından bağış kampanyası

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti Yunan basınına olumlu yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet