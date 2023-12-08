Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayet olumlu atmosferde geçen ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açıklamalarında öne çıkan konular şöyle:
- "(Türkiye-Yunanistan) İki ülke, üçüncü tarafların müdahalesine ihtiyaç duymadan sorunlarını suhuletle çözebilecek birikime, tecrübeye ve iradeye sahiptir."
- "İş birliğimizi tüm alanlarda geliştirmenin gayreti içindeyiz. Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz."
-"Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadığı gibi, haklarımızı çiğnetmeme irademiz sağlamdır. Kaldı ki Doğu Akdeniz’de kapsayıcı, adil paylaşım mümkündür."
-"Miçotakis'e sizi Filistin’in yanında görmek isterdik, keşke çekimser olanların arasında kalmasaydınız dedim. Bizim görevimiz doğruyu hatırlatmak."
-"İsrail, devlet terörü estiriyor. Nerede Batı, Amerika? Ortada bu gerçekler varken, 17 bine yakın insan öldürülmüşken biz bunları nasıl tasvip edelim?"
-"ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Bizi ararsa kendisiyle görüşüp konuşuruz."
-"Filistin’in kazanacağına inancımız tamdır. Filistin’in kazanması demek dünya barışının kazanması, insan haklarına bağlılığın yeniden tesisi demektir."
- "(İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ABD'ye) NATO'da iki müttefiksek o zaman dayanışma halinde eş zamanlı üzerine düşeni yap, Meclis'imiz gereken kararı alır."
-"(Fransa'nın Ermenistan'a zırhlı personel taşıyıcı göndermesi) Bu sadece tahriktir. Fransa şunu bilmeli Ermenistan'a iyilik yapmıyor, aksine kötülük yapıyor."
- "Yakalanan barış fırsatını değerlendirmesi ve yanlış yönlendiren ülkelerin tuzağına düşmemesi Ermenistan’ın çıkarına olur."
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