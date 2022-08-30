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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı” düzenleniyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hasmane tavırlarını radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO'ya meydan okumuştur

30.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hasmane tavırlarını radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO'ya meydan okumuştur

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir.

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.

Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

Amerika bize vermediği F35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır.

Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz.

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.

Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur."

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