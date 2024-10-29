Dolar
34.28
Euro
37.05
Altın
2,768.22
ETH/USDT
2,670.30
BTC/USDT
72,877.00
BIST 100
8,945.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'na katılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Anıtkabir’i ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz." dedi.

29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz."

"Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz."

"Milletçe ve devletçe, dünyada, bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, karanlık senaryolara teslim olmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz."

"Tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum, gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim."

"Gelin, ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim. Bu çağrımıza yoldaşlık edecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz
Anıtkabir'de askerlerin nöbet değişimini taklit eden minik Barskan, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Bakan Yerlikaya: Gökbey, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir nişanesi olarak gökyüzünde süzülecek
Ordu'da gün doğumunda bulutlara ay yıldız silüeti yansıdı
Polis adayları Cumhuriyet'in 101. yılını ışıklı koreografi gösterisiyle kutladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar durmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün olmadığı, şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz

Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Hollanda Başbakanı Schoof'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet