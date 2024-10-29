Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Bugün sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz."
"Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz."
"Milletçe ve devletçe, dünyada, bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, karanlık senaryolara teslim olmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz."
"Tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum, gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim."
"Gelin, ayrık otlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim. Bu çağrımıza yoldaşlık edecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri alacaktır."
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