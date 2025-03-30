Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşanan olaylar soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İBB'ye yönelik) Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız." ifadelerini kullandı.
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