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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 25.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı
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