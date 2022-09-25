Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Vefatının 10’uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/C36RgWAhPR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 25, 2022