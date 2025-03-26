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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösteriler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Rakipoğlu, Emrah Gökmen  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen H.K. (30), polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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