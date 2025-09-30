Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,840.19
ETH/USDT
4,118.00
BTC/USDT
113,412.00
BIST 100
10,996.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail'in daha önce Hamas ile yapılan esir takası anlaşmasıyla serbest bıraktığı Filistinlilerden en az 40'ını yeniden gözaltına aldığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı Fotoğraf: Mohammed Nassar/AA

Ramallah

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Hamas ile yapılan son esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ocak ve Şubat 2025’te gerçekleşen takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinlilerden en az 40 kişinin İsrail tarafından yeniden gözaltına alındığına dikkat çekilerek, bunlardan 3'ü kadın 16’sının halen gözaltında bulunduğu kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gözaltı işlemlerinin büyük bölümünün idari tutukluluğa çevrildiğine işaret edilen açıklamada, bazı Filistinlilerin birden fazla gözaltı sürecine maruz kaldığı aktarıldı.

İsrail’in takas anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşan Filistinlileri hedef almaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin saha sorguları ve yeniden gözaltılarla süreci tırmandırdığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 44 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı
Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivistler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya kararlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan
Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Benzer haberler

İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail, son takas anlaşmasıyla serbest bırakılan en az 40 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 küçük çocuğu "casusluk" iddiasıyla gözaltına aldı

Can Holding'e yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlı yakalandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
ABB konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABB konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı

Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda 104 gözaltı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet