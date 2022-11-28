Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatan topraklarının güvenliğinde kimseden izin almayız, kimseye de hesap vermeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Erdoğan, son 3 haftada gerçekleştirdikleri iç ve dış programlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bu kapsamda, Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının açılışını yaptıklarını, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığını, Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için gittiği Semerkant'ta çok sayıda ikili görüşmede bulunduğunu anlattı.
KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye kabul edilmesinin, Semerkant'taki zirvenin en önemli kazanımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin, teşkilatın gelecek dönemde hedeflenen bölgesel ve küresel seviyeye ulaşması için her türlü katkıyı yapacağını belirtti.
Erdoğan, geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun 4 ilçesine doğal gaz arzı törenine 12 Kasım'da canlı bağlantıyla katıldığını da hatırlattı.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da meydana gelen terör saldırısını da değerlendiren Erdoğan, saldırının hemen akabinde olayın failinin ele geçirildiğini, müteakip günlerde de yurt içinde ve yurt dışında eylemle bağlantılı çok sayıda kişinin yakalandığını vurguladı. Erdoğan, "Biz, bu tür saldırılarla verilen mesajları gayet iyi anlıyor ve cevabını da sahada gösteriyoruz." dedi.
Saldırının ardından G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'da muhataplarına, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını en açık şekilde tekrar ifade ettiklerini söyleyen Erdoğan, Zirvede Türkiye'nin, küresel krizlerin çözümüne yaptığı katkıları liderlere yüz yüze anlatma imkanı da bulduklarını aktardı.
Dünyada, gıda ve enerji başlıkları ile tartışılan krizin asıl sebebinin küresel yönetim ve güvenlik sistemindeki çarpıklıklar olduğu tespitlerinin giderek daha çok benimsendiğine işaret eden Erdoğan, sağlıktan dijital dönüşüme, terörle mücadeleden göçe kadar dünyayı zorlayan her konuda Türkiye'nin insanlığa yapacağı katkıları anlatarak, daha geniş ve samimi işbirliği çağrısında bulunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.
Rusya ve Ukrayna liderleriyle kimi zaman yüz yüze, kimi zaman telefon görüşmeleriyle bölgede yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bu çerçevede, önceki hafta tahıl sevkiyatının devamını temin eden bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Taraflara yaptığımız telkinler sayesinde, tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız, Rusya-Ukrayna savaşını tamamen bitirecek kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir." diye konuştu.
Erdoğan, Katar'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine de katıldığını, bu vesileyle, açılış törenine katılan diğer liderlerle de samimi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güney sınırlarında yürüttüğü harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütünün, sınırlardaki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan saldırılarıyla yine masumların kanını akıtarak, kirli yüzünü gösterdiğini kaydetti. Erdoğan, "Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki saldırıda 5 yaşındaki bir evladımız ile 22 yaşında gencecik bir öğretmenimizi katleden terör örgütünü, son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz." şeklinde konuştu.
Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışına da salı günü katıldığını hatırlatan Erdoğan, yatırım bedeli 35 milyar lirayı bulan bu eserin, yılda 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji üreterek, ekonomiye yapacağı 5 milyar liralık katkıyla kendini 7 yılda finanse edeceğini bildirdi.
"87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanıldı"
Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin, 23 Kasım sabah erken saatlerde Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki sarsıntıyla bir kez daha hatırlandığını dile getiren Erdoğan, önemli bir yıkıma ve kayba sebep olmayan bu depremin ardından bakanların ve tüm kurumların vatandaşların yanında yer aldığını, gereken her türlü desteğin sağlandığını kaydetti.
Bu çerçevede afetzedeler için 1000'in üzerinde araç ve 5 bin 500'e yakın personelin sahada görev yaptığını, 4 bin aile çadırı kurulduğunu, 9 mobil mutfak ile 105 bin set sıcak yemek dağıtıldığını aktaran Erdoğan, "Acil yardım ödeneği olarak 87 milyon lira deprem bölgesinde kullanılmış, 7 bin 500 haneye eşya desteği verilmiş, ayrıca 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır." dedi.
Erdoğan, depremde ağır hasar aldığı tespit edilen Düzce merkez ile Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki 457 konutun yerine daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenilerinin süratle inşa edileceğini dile getirdi.
Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'i çarşamba günü Türkiye'de ağırladıklarını anımsatan Erdoğan, bu ziyaretle Türkiye ve Küba'nın uzun yıllardan sonra bir araya gelerek, ilişkilerin güçlendirilmesi için irade ortaya koyduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım vesilesiyle de Türkiye'nin 81 vilayetinden öğretmenlerle bir araya geldiklerini belirterek, bu toplantıda Milli Eğitim Bakanlığının uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarının sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle 25 Kasım'da kadınlarla bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, kalkınma planlarının merkezine "güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" ilkesini yerleştirmiş bir yönetim olarak kadınların şiddet başta olmak üzere her meselelerinde yanlarında olduklarının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu programın ardından Pakistan ile Türkiye arasındaki en büyük savunma sanayi projesi MİLGEM'in 3'üncü gemisi Hayber'in suya indirilme törenine katıldığını, aynı gün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve heyeti ile resmi görüşme yaptığını hatırlattı.
Konya'da da cumartesi günü çok sayıda eser ve hizmetin açılış törenini yapıp, Konyalılarla hasret giderdiklerini belirten Erdoğan, açılışı yapılan toplam yatırım bedeli 18 milyar 466 milyon lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin Konya'ya hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, yarın turizmcilerle bir araya geleceklerini, çarşamba günü atanan yeni büyükelçileri kabul edeceğini, perşembe günü Ağrı'da yol açılış törenine canlı bağlantı ile katılacağını, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayacaklarını söyledi.
Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı cuma günü açıklayacaklarını ifade eden Erdoğan, ülkeye eser, insanlara hizmet getirmek için çıktıkları yolcuğu Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlı olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni nesillere tüm hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
"Ülkemizi boş tehditlerle kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecek"
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etmek durumunda değiliz.
Artık ülkemizi boş tehditlerle siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri alanda kendi çıkarlarına aykırı pozisyonlara zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın."
Kamudaki sözleşmeli personel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kamudaki sözleşmeli personel) 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak." dedi.
Erdoğan, "Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor." şeklinde konuştu.
Zincir marketlerdeki fiyatlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz.
Ortaya konan ithamlar yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.