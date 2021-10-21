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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Kaan Bozdoğan   | 21.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.

Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.

Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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