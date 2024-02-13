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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen mevlid-i şerife katılmasının ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ferdi Türkten  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi Fotoğraf:Murat Kula / AA

Dubai

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

"Ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesini aştı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi

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