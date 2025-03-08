Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İstanbul
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 8, 2025
Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. #KadınlarlaYükselenTürkiye pic.twitter.com/wt0n9JInlI