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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz." dedi.

30.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir.

Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır.

Çalışmak, üretmek, hayallerinin peşinde koşmak, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz.

Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.

Çetin mücadelelerle bedel ödeyerek elde ettiğimiz demokratik kazanımları, kendini hala vesayetin aparatı gibi gören güruhun ihtiraslarına kurban edemeyiz.

Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK'larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir"

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