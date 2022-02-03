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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Sefa Mutlu   | 03.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 23.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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