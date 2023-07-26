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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katılıyor İzmir’in Kınık ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır." dedi.

26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Özellikle seçim döneminde istismar edilen göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu, terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir.

Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır.

Türkiye'ye uzanan kirli elleri nerede olursa olsun kırmakta kararlıyız. Amacımız, terör örgütlerini ülkemize yönelik tehdit olmaktan tamamen çıkarmaktır.

(Düzensiz göç) İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde hal yoluna koyacağız."

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