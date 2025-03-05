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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır. Bölgemizde sadece barış istiyoruz, işbirliği istiyoruz, hep beraber kalkınalım istiyoruz." dedi.

Ekip  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafındadır

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’nın Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır.

(Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı) Bugün Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak bir projeyi ülkelerimize kazandırmış oluyoruz.

(Türkiye-Azerbaycan) Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız."

Aliyev: Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de törende yaptığı konuşmada, "Türkiye-Azerbaycan arasındaki birlik Türk dünyasına büyük bir katkıdır. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Petrol/Gaz boru hatları projeleri sadece ülkelerimizi birleştirmedi aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi." dedi.

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