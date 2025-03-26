Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'’nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye olarak kardeş Filistin halkına gereken her türlü desteği vereceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı güçlerin sessizliği karşısında şımardıkça şımaran, her gün daha da haydutlaşan İsrail yönetimi soykırım politikasına ramazanda da devam ediyor. Türk, Kürt, Arap, Farisi, Asyalı, Afrikalı, siyah-beyaz demeden İslam alemi olarak beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliğimize sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu.
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