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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla gerçekleştirilen “TRT World Forum 2023” programında konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'de daha fazla kan akmaması için elini taşın altına koymaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır" dedi.

08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Gazze'de daha fazla kan akmaması için elini taşın altına koymaya hazır

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum 2023'te" konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması, gözyaşı dökülmemesi için elini taşın altına koymaya hazırdır. Küresel barışı ve güvenliği sağlamakla mükellef uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kalıcı barışı tesiste kaybedilen her günün her anın bedelini ateşe benzin döken Batılılar değil maalesef masumlar ödemektedir." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demokrasisi ne zaman riske girse hemen vesayetçilerin tetikçiliğine soyunan postallı medya mensuplarını da asla unutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Gazze'de 70'i aşkın medya mensubu öldü. Nerede dünya, dünyanın o meşhur basın yayın organları nerede? Niye sesleri çıkmıyor? Küresel medya kartelleri, Gazze'deki vahşeti gözlerden kaçırmaya, Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizim Anadolu Ajansı'ndan şehidimiz var. Şurada görüldüğü gibi yaralı, gazi kameramız var. Nerede? Gazze'de? Her gün bir gazeteci katlediliyor ancak bize yıllardır basın özgürlüğünden dem vuran kurumların hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Tüm barbarlığına rağmen Gazzelilerin direniş azmini kıramayan İsrail medyadaki propaganda savaşını da kaybetmektedir. Her türlü riski göze alarak Gazze'den dünyaya hayati bir iletişim koridoru açan TRT'mizi, Anadolu Ajansı'mızı ve diğer basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milosevic nasıl yargılandıysa, nasıl mahkum olduysa inanıyorum ki Netanyahu ve onun yardakçıları aynı şekilde yargılanacaktır, sonunda mahkum olacaklardır. Netanyahu ve destekçileri, Bunlar terörün yardakçısı olarak teröristtir ve Lahey Adalet Divanı'nda kesinlikle yargılanacaklardır." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in zalimliğinin önüne geçemezsek dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissedemez. Çünkü bir kere pandoranın kutusu açıldı." dedi

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