Dolar
37.92
Euro
42.11
Altın
3,125.68
ETH/USDT
1,594.00
BTC/USDT
81,912.00
BIST 100
9,476.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van’da Kalkınma Ajansları Projeleri Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Buldan ve İstanbul Milletvekili Önder'i kabul etti
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Mehmet Tosun  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
"Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı" düzenlendi
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo: Türkiye ile dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz
Bakan Yerlikaya: Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya devam etmektedir
İİT ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı yarın Antalya'da düzenlenecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Buldan ve Önder'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti Milletvekilleri Buldan ve Önder'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Türk Polis Teşkilatının "delil avcıları" bilimsel yöntemlerle suçu ortaya çıkarıyor

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Burak Dağlıoğlu atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet