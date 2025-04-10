Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.