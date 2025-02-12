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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez." dedi.

Ekip  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez

Endonezya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye-Endonezya) Ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık." dedi.

Erdoğan, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğüne haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez." diye ifade etti.

Erdoğan, "Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Gazze'nin yeniden inşasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye açıkladı.

Erdoğan, "İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir." açıklamasında bulundu.

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