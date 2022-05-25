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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Enes Kaplan   | 25.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

Kabulde, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

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