Dolar
39.83
Euro
46.94
Altın
3,338.24
ETH/USDT
2,423.30
BTC/USDT
105,855.00
BIST 100
10,080.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti

Ankara

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
01.07.2025

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir ve Manisa'nın bazı bölgelerindeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da polis ekipleri yangından kurtardıkları kuş yavrularını besledi
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur'u kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet