Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,188.10
BTC/USDT
60,001.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atatürk Kültür Merkezi'nde "15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu Konseri" programında konuşuyor. "VOLGO-BALT 213" isimli Panama bandıralı gemi, Bursan'nın Mudanya İlçesinde karaya oturdu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı öncesi, İspanyol taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'na yürüyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
Bakan Kurum, Adana'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi
Fidan: İsrail'e baskı yapılması gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "15 Temmuz" mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti

TBMM'de Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifinin görüşmelerine devam edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Irak'taki Pençe Harekat Bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
Darbe gecesi yaşananların anlatıldığı "demokrasi müzesi"ni 3 yılda 250 bin kişi ziyaret etti

Darbe gecesi yaşananların anlatıldığı "demokrasi müzesi"ni 3 yılda 250 bin kişi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den yurda döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet