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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz." dedi.

23.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'e giden süreçte, özellikle sınırlı varlık gösterdiğimiz spor dallarında ülkemizi çok daha iyi bir konuma taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tokyo 2020) Güçlü ve zayıf yanlarımızı analiz edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadığımız veya ivme kaybettiğimiz branşlara ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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