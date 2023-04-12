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AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Açılış Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir." dedi.

12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

"Hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor." dedi.

"Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir"

"14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor." dedi.

"Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerçek niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız." ifadesini kullandı.

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