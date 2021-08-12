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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Enes Kaplan   | 12.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı illerde etkisini gösteren selle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Erdoğan, "Üç ilimizdeki sel felaketine 4 bin 644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon tırı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkan ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin de "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." bilgisini paylaştı.

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