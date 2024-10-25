Dolar
34.29
Euro
37.09
Altın
2,740.94
ETH/USDT
2,479.90
BTC/USDT
67,012.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'ndaki stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO'daki konuşmasının ardından stantları gezdi.

25.10.2024

Sergilenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı inceleyen Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ, ASELSAN ile Baykar'ın da bulunduğu firmaların fuarda katılımcılara sunduğu teknolojik ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için hazırlanan alanı da ziyaret eden Erdoğan, ardından beraberindeki heyetle fuardan ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Enerji tarlası" satışı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 47 şüpheliye gözaltı
Yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutu yarın kurayla hak sahiplerine teslim edilecek
Gri kategoride yer alan PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi
Eyüpsultan'da okul müdürünün öldürülmesine ilişkin 3 şüpheliye dava
AA Genel Müdürü Karagöz: 'Tanık', 'Kanıt' ve 'Sanık' kitaplarımızla savaş suçlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver'i kabul etti

İngiliz müzisyen Waters'dan, Filistin halkına destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İngiliz müzisyen Waters'dan, Filistin halkına destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet