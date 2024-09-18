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Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.

Mehmet Tosun  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Ankara

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, daha sonra bir pastaneye girdi.

18.09.2024

Burada bir süre oturup pastane çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

Çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanatçı Cengiz Kurtoğlu da eşlik etti.

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