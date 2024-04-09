Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
İki ülke ilişkileri ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da son dönemdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, ülkenin yaşadığı zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti.
Görüşmede, iki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.