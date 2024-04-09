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Gündem, Ramazan 2024

İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor

İstanbul'da, Ramazan Bayramı arifesinde trafikte sakin bir gün yaşanıyor.

Berfin Kıraç, İbrahim Halil Aktürk, Mustafa Hatipoğlu, Fatih Ulaş  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
İstanbul'da arife günü trafik sakin seyrediyor Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Bakırköy, Zeytinburnu mevkileri ve Haliç Köprüsü'nde trafik akıcı ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik akıcı seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda da genel olarak trafikte yoğunluk gözlenmezken, TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesi ile D-100 kara yolunda Maltepe ve Pendik mevkilerinde araçlar yer yer yavaş ilerledi.

Genel olarak ana arterlerin açık olduğu kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

Öte yandan, toplu ulaşım istasyonlarında da yoğunluk yaşanmadı.

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