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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük." dedi.

14.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Muğla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altılı masaya ilişkin olarak "Herkesten ayrı ses çıkıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar, daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun?" dedi.

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