Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz." ifadelerini kulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.