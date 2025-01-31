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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün'ü, NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Fırat Taşdemir  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün'ü tebrik etti

Ankara

Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olan Şengün ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün'ü, NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Şengün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

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