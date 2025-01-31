Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen Alperen Şengün'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün'ü, NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Ankara
Erdoğan, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olan Şengün ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün'ü, NBA All-Star'a seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Şengün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.