Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye’nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele başta olmak üzere, temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama:
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyada açıklama yaptı.
Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu yineleyen Stoltenberg, Erdoğan ile NATO'nun açık kapı politikasını ve Finlandiya ile İsveç'in üyelik başvurularını ele aldıklarını bildirdi.
Stoltenberg, "Tüm müttefiklerin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiği ve bir çözüm bulunması için görüşmelerin sürmesi konusunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.