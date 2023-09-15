Dolar
26.98
Euro
28.76
Altın
1,919.40
ETH/USDT
1,622.70
BTC/USDT
26,470.00
BIST 100
8,109.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Ferdi Türkten  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen bayram dolayısıyla Musevi vatandaşları kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklı dini inançlar, sevgi ve hoşgörü toplumumuzu zenginleştiren unsurlardır. Vatandaşlarımızın kültür ve geleneklerini özgürce yaşatmalarına vesile olan özel günler, sosyal hayatımıza renk katmakta, tarihten gelen dostluk ve beraberliğimizin pekişmesine vesile teşkil etmektedir. Bu düşüncelerle, Roş Aşana'nın Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Musevilere sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de devrilen su yüklü paletin altında kalan kişi yaralandı
İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın "terör örgütüne yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi
"Çiftlik Bank" davasında mağdurların toplam zararı 70 milyon 514 bin lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan felaket: Ertuğrul Fırkateyni

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 artışa gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençleri her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi
İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından yeni provokasyon

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından yeni provokasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet