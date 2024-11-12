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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile görüştü.

Mustafa Hatipoğlu  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü

Bakü

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Sandu bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı alandaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.

12.11.2024

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile görüşmesinde, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin'de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan'da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için gittiği Azerbaycan’da, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Moldova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Moldova ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail soykırımının sürdüğü Filistin’de insani krizin felaket boyutunda olduğunu, Lübnan'da da durumun iyice kötüye gittiğini, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

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