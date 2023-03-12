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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle andı.

Mehmet Tosun  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Türk milletinin istiklal beyannamesi, milli andımız İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilişinin 102'nci yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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